Провокатора, який облив Порошенка зеленкою, відпустили з поліції – адвокат
Чоловіка, який облив зеленкою нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка на Марші Захисників 24 серпня, відпустили з поліції без будь-яких запобіжних заходів.
Джерело: адвокат Порошенка Ігор Головань, цитує "Європейська солідарність" у Facebook
Пряма мова Голованя: "Людина, яка скоїла напад, її вже відпустили. Нам зараз повідомили, що не пред’явлено підозру, нічого не зроблено. Викликано на завтра, наскільки нам сказали, для повідомлення про підозру"
Деталі: За словами адвоката, нападник діяв не один, а у координації, як мінімум, з трьома особами.
Правоохоронці начебто кваліфікувати справу як дрібне хуліганство, у нардепа з цим не погоджуються. Адвокати також кажуть, що нападник має родичів у Росії, а тому може там заховатись від слідства.
Передісторія:
- 24 серпня експрезидента Петра Порошенка облили зеленкою у центрі Києва, підозрюваного затримали.
- Чоловік, який облив зеленкою експрезидента Петра Порошенка – уродженець Чернігівської області, 1999 року народження.