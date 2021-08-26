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Провокатора, який облив Порошенка зеленкою, відпустили з поліції – адвокат

Четвер, 26 серпня 2021, 18:58
Фото: Дмитро Ларін, УП

Чоловіка, який облив зеленкою нардепа від "Європейської солідарності" Петра Порошенка на Марші Захисників 24 серпня, відпустили з поліції без будь-яких запобіжних заходів.

Джерело: адвокат Порошенка Ігор Головань, цитує "Європейська солідарність" у Facebook 

Пряма мова Голованя: "Людина, яка скоїла напад, її вже відпустили. Нам зараз повідомили, що не пред’явлено підозру, нічого не зроблено. Викликано на завтра, наскільки нам сказали, для повідомлення про підозру"

Деталі: За словами адвоката, нападник діяв не один, а у координації, як мінімум, з трьома особами. 

Правоохоронці начебто кваліфікувати справу як дрібне хуліганство, у нардепа з цим не погоджуються. Адвокати також кажуть, що нападник має родичів у Росії, а тому може там заховатись від слідства. 

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Порошенко


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