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Провокатора, который облил Порошенко зеленкой, отпустили из полиции – адвокат

Четверг, 26 августа 2021, 18:58
Провокатора, который облил Порошенко зеленкой, отпустили из полиции – адвокат
Фото: Дмитрий Ларин, УП

Мужчину, который облил зеленкой нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на Марше Защитников 24 августа, отпустили из полиции без каких-либо мер.

Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань, цитирует "Европейская солидарность" в Facebook

Прямая речь Голованя: "Человек, который совершил нападение, ее уже отпустили. Нам сейчас сообщили, что не предъявлено подозрение, ничего не сделано.

Вызван на завтра, насколько нам сказали, для сообщения о подозрении".

Детали: По словам адвоката, нападающий действовал не один, а в координации, как минимум, с тремя лицами.

Правоохранители вроде квалифицировать дело как мелкое хулиганство, у нардепа с этим не согласны.

Адвокаты также говорят, что нападающий имеет родственников в России, а потому может там спрятаться от следствия.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Порошенко
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