Провокатора, который облил Порошенко зеленкой, отпустили из полиции – адвокат
Мужчину, который облил зеленкой нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко на Марше Защитников 24 августа, отпустили из полиции без каких-либо мер.
Источник: адвокат Порошенко Игорь Головань, цитирует "Европейская солидарность" в Facebook
Прямая речь Голованя: "Человек, который совершил нападение, ее уже отпустили. Нам сейчас сообщили, что не предъявлено подозрение, ничего не сделано.
Вызван на завтра, насколько нам сказали, для сообщения о подозрении".
Детали: По словам адвоката, нападающий действовал не один, а в координации, как минимум, с тремя лицами.
Правоохранители вроде квалифицировать дело как мелкое хулиганство, у нардепа с этим не согласны.
Адвокаты также говорят, что нападающий имеет родственников в России, а потому может там спрятаться от следствия.
Предыстория:
- 24 августа экс-президента Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева, подозреваемого задержали.
- Человек, который облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко – уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.