Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

В результаті вибухів у Кабулі, які влаштували терористи-смертники, загинуло 60 цивільних афганців та щонайменше 12 американських морських піхотинців, поранення отримали щонайменше 15 військових США.

Джерело: Reuters, The Guardian, The Wall Street Journal , голова Центрального командування США Кеннет Макензі на брифінгу, цитує CNN

Деталі: Інформація щодо кількості загиблих постійно оновлюється. За останніми даними, які наводять джерела Reuters, внаслідок атаки загинули щонайменше 12 морських піхотинців США, ще щонайменше 15 постраждали. Не виключено, що їх кількість може збільшитись.

Міністерство охорони здоров’я Афганістану підтвердило, що вибухи забрали життя 60 цивільних мешканців.

Раніше агентству Reuters офіційний представник США повідомив про загибель 10 військових внаслідок вибуху біля аеропорту Кабула.

Представник "Талібану" раніше повідомив про щонайменше 13 вбитих вибухом.

Оновлено з 22:17

У Міністерстві оборони США підтвердили інформацію про 12 загиблих та 15 поранених. Макензі розповів, що спочатку були вибухи, а потім бойовики відкрили вогонь.

За його словами, загроза чергових атак зберігається. Вони можуть бути як ракетними атаками, так і нападами з боку смертників. США також будуть розслідувати напади.

Окрім того, Міністерство охорони здоров’я Афганістану повідомило, що щонайменше 140 осіб отримали поранення.

Що передувало: У Кабулі біля міжнародного аеропорту смертник підірвав себе у натовпі людей, за попередньою інформацією щонайменше 13 осіб загинули. Згодом стало відомо про ще один вибух.

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів та стрілянину в Кабулі.