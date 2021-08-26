ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
Четвер, 26 серпня 2021, 23:46
Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів та стрілянину в Кабулі.
Джерело: The Guardian
Деталі: Відповідне підтвердження бойовики опублікували на своїх офіційних каналах. У повідомленнях йдеться, що один із терористів здійснив "операцію мучеництва біля аеропорту Кабула".
Що передувало: Американські посадовці припускали, що вибух поблизу воріт аеропорту Кабула скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".
Нагадаємо:
- В результаті вибухів у Кабулі, які влаштували терористи-смертники, загинуло 60 цивільних афганців та щонайменше 12 американських морських піхотинців, поранення отримали щонайменше 15 військових США.