ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів та стрілянину в Кабулі.

Джерело: The Guardian

Деталі: Відповідне підтвердження бойовики опублікували на своїх офіційних каналах. У повідомленнях йдеться, що один із терористів здійснив "операцію мучеництва біля аеропорту Кабула".

Що передувало: Американські посадовці припускали, що вибух поблизу воріт аеропорту Кабула скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

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