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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі

Четвер, 26 серпня 2021, 23:46
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Кабулі
ІДІЛ, ілюстративне фото

Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за серію вибухів та стрілянину в Кабулі. 

Джерело: The Guardian 

Деталі: Відповідне підтвердження бойовики опублікували на своїх офіційних каналах. У повідомленнях йдеться, що один із терористів здійснив "операцію мучеництва біля аеропорту Кабула". 

Що передувало: Американські посадовці припускали, що вибух поблизу воріт аеропорту Кабула скоїв смертник терористичного угруповання "Ісламська держава".

Нагадаємо:

  • В результаті вибухів у Кабулі, які влаштували терористи-смертники, загинуло 60 цивільних афганців та щонайменше 12 американських морських піхотинців, поранення отримали щонайменше 15 військових США. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістантероризм
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