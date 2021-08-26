В результате взрывов в Кабуле погибли 60 афганцев и 12 военных США

В результате взрывов в Кабуле, которые устроили террористы-смертники, погибли 60 мирных афганцев и по меньшей мере 12 американских морских пехотинцев, ранения получили по меньшей мере 15 военных США.

Источник: Reuters, The Guardian, The Wall Street Journal, глава Центрального командования США Кеннет Маккензи на брифинге, цитирует CNN

Детали: Информация о количестве погибших постоянно обновляется. По последним данным, которые приводят источники Reuters, в результате атаки погибли не менее 12 морских пехотинцев США, еще не менее 15 пострадали. Не исключено, что их количество может увеличиться.

Министерство здравоохранения Афганистана подтвердило, что взрывы унесли жизни 60 гражданских жителей.

Ранее агентству Reuters официальный представитель США сообщил о гибели 10 военных в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Представитель "Талибана" ранее сообщил о по меньшей мере 13 убитых взрывом.

Обновлено с 22:17

В Министерстве обороны США подтвердили информацию о 12 погибших и 15 раненых. Макензи рассказал, что сначала были взрывы, а затем боевики открыли огонь.

По его словам, угроза очередных атак сохраняется. Они могут быть как ракетными атаками, так и нападениями со стороны смертников. США также будут расследовать атаки

Кроме того, Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что по меньшей мере 140 человек получили ранения.

Что предшествовало: В Кабуле у международного аэропорта смертник взорвал себя в толпе людей, по предварительной информации меньшей мере 13 человек погибли. Впоследствии стало известно о еще один взрыв.

По информации Кабульского хирургического центра, после двух взрывов возле аэропорта с ранениями госпитализированы 60 человек.