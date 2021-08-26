Українка Магучіх стала другою у стрибках на етапі Діамантової ліги: поступилась росіянці
Четвер, 26 серпня 2021, 23:15
Українка Ярослава Магучіх стала другою у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Лозанні, її обійшла росіянка Марія Ласіцкене.
Джерело: Tribuna.com
Деталі: Росіянка перемогла Магучіх лише за кількістю спроб. Українка змогла показати результат в 1.98 м.
Четвертою завершила виступ Ірина Геращенко. Вона взяла планку на висоті 1.92 м.
Окрім того, третій результат у змагання з бігу на 400 метрів з бар’єрами показала Анна Рижикова. Вона прийшла до фінішу з результатом 54,32 секунди. Перемогу здобула представниця Нідерландів Фемке Бол. Її результат – 53,05 секунди.
Нагадаємо:
- Призерка Олімпійських ігор в Токіо українка Ярослава Магучіх зробила спільне фото зі спортсменкою Марією Ласіцкене, що представляє Росію.
- Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на це і нагадала, що російсько-українська війна накладає певні обмеження на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
- У свою чергу український каратист, бронзовий призер Олімпіади-2020 Станіслав Горуна встав на захист Ярослави Магучіх, заявивши, що спорт нібито знаходиться поза політикою: "В Олімпіаді немає політики! Залиште політику державним діячам і не вплітає політику в усе підряд".