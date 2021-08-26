Українка Магучіх стала другою у стрибках на етапі Діамантової ліги: поступилась росіянці

Українка Ярослава Магучіх стала другою у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Лозанні, її обійшла росіянка Марія Ласіцкене.

Джерело: Tribuna.com

Деталі: Росіянка перемогла Магучіх лише за кількістю спроб. Українка змогла показати результат в 1.98 м.

Четвертою завершила виступ Ірина Геращенко. Вона взяла планку на висоті 1.92 м.

Окрім того, третій результат у змагання з бігу на 400 метрів з бар’єрами показала Анна Рижикова. Вона прийшла до фінішу з результатом 54,32 секунди. Перемогу здобула представниця Нідерландів Фемке Бол. Її результат – 53,05 секунди.

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