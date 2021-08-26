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Украинка Магучих стала второй в прыжках на этапе Бриллиантовой лиги: уступила россиянке

Четверг, 26 августа 2021, 23:15
Украинка Магучих стала второй в прыжках на этапе Бриллиантовой лиги: уступила россиянке

Украинка Ярослава Магучих стала второй в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, ее обошла россиянка Мария Ласицкене.

Источник: Tribuna.com

Детали: Россиянка победила Магучих только по количеству попыток. Украинка смогла показать результат в 1.98 м.

Четвертой завершила выступление Ирина Геращенко. Она взяла планку на высоте 1.92 м.

Кроме того, третий результат в соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами показала Анна Рыжикова. Она пришла к финишу с результатом 54,32 секунды. Победу одержала представительница Нидерландов Фемке Бол. Ее результат – 53,05 секунды.

Предыстория:

  • Призер Олимпийских игр в Токио украинка Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.
  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр отреагировала на это и напомнила, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
  • В свою очередь украинский каратист, бронзовый призер Олимпиады-2020 Станислав Горуна встал на защиту Ярославы Магучих, заявив, что спорт якобы находится вне политики: "В Олимпиаде нет политики! Оставьте политику государственным деятелям и не вплетайте политику во все подряд".

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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