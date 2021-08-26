Украинка Магучих стала второй в прыжках на этапе Бриллиантовой лиги: уступила россиянке

Украинка Ярослава Магучих стала второй в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, ее обошла россиянка Мария Ласицкене.

Источник: Tribuna.com

Детали: Россиянка победила Магучих только по количеству попыток. Украинка смогла показать результат в 1.98 м.

Четвертой завершила выступление Ирина Геращенко. Она взяла планку на высоте 1.92 м.

Кроме того, третий результат в соревнованиях по бегу на 400 метров с барьерами показала Анна Рыжикова. Она пришла к финишу с результатом 54,32 секунды. Победу одержала представительница Нидерландов Фемке Бол. Ее результат – 53,05 секунды.

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