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ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Четверг, 26 августа 2021, 23:46
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле
ИГИЛ, иллюстративное фото

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов и стрельбу в Кабуле.

Источник: The Guardian

Детали: Соответствующее подтверждение боевики опубликовали на своих официальных каналах. В сообщениях говорится, что один из террористов совершил "операцию мученичества возле аэропорта Кабула".

Что предшествовало: Американские чиновники предполагали, что взрыв у ворот аэропорта Кабула совершил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Напомним: 

  • В результате взрывов в Кабуле, которые устроили террористы-смертники, погибли 60 мирных афганцев и по меньшей мере 12 американских морских пехотинцев, ранения получили по меньшей мере 15 военных США.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистантерроризм
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