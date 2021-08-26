ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле
Четверг, 26 августа 2021, 23:46
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов и стрельбу в Кабуле.
Источник: The Guardian
Детали: Соответствующее подтверждение боевики опубликовали на своих официальных каналах. В сообщениях говорится, что один из террористов совершил "операцию мученичества возле аэропорта Кабула".
Что предшествовало: Американские чиновники предполагали, что взрыв у ворот аэропорта Кабула совершил смертник террористической группировки "Исламское государство".
Напомним:
- В результате взрывов в Кабуле, которые устроили террористы-смертники, погибли 60 мирных афганцев и по меньшей мере 12 американских морских пехотинцев, ранения получили по меньшей мере 15 военных США.