ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов и стрельбу в Кабуле.

Источник: The Guardian

Детали: Соответствующее подтверждение боевики опубликовали на своих официальных каналах. В сообщениях говорится, что один из террористов совершил "операцию мученичества возле аэропорта Кабула".

Что предшествовало: Американские чиновники предполагали, что взрыв у ворот аэропорта Кабула совершил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Напомним: