Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрывы в Кабуле

Четверг, 26 августа 2021, 23:46
ИГИЛ, иллюстративное фото

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за серию взрывов и стрельбу в Кабуле.

Источник: The Guardian

Детали: Соответствующее подтверждение боевики опубликовали на своих официальных каналах. В сообщениях говорится, что один из террористов совершил "операцию мученичества возле аэропорта Кабула".

Что предшествовало: Американские чиновники предполагали, что взрыв у ворот аэропорта Кабула совершил смертник террористической группировки "Исламское государство".

Напомним: 

  • В результате взрывов в Кабуле, которые устроили террористы-смертники, погибли 60 мирных афганцев и по меньшей мере 12 американских морских пехотинцев, ранения получили по меньшей мере 15 военных США.

Темы: Афганистантерроризм
powered by lun.ua
Главное сегодня

Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки

Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун

Более 100 человек погибли в результате теракта в Кабуле

Взрывы в Кабуле: Байден приказал нанести ответный удар

Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле

Обновлено с 22:17В результате взрывов в Кабуле погибли 60 афганцев и 12 военных США

Все новости...
Афганистан
В результате взрывов в Кабуле погибли 60 афганцев и 12 военных США – СМИ
Взрывы в Кабуле унесли жизни не менее 10 военных США – СМИ
Франция эвакуирует посла в Афганистане после взрывов возле аэропорта Кабула
Последние новости
09:29
Поклонская станет послом России в островной республике возле Африки
09:03
Украина одолжит 500 миллионов евро на закупку и производство поездов Stadler
08:53
Новый рекорд вакцинации: более 173 тысяч привитых за день украинцев
08:33
Порошенко назвал свою самую большую ошибку и упомянул "зеленых дилетантов"
08:15
Более 2 тысяч больных COVID и 66 умерших в Украине за сутки
08:00
Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун
07:35
Оккупанты ранили украинского военного
07:05
Из-за взрывов на складе в Казахстане погибли четверо военных
06:29
В серии столкновений в Эфиопии погибли более 200 человек
05:36
Украина оказалась на 5 месте в Европе по суточной смертности от COVID-19
Все новости...