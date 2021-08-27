Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі

П'ятниця, 27 серпня 2021, 00:30

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану  після теракту в афганському Кабулі, який забрав життя щонайменше 60 цивільних афганців та щонайменше 12 американських морських піхотинців.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова: "Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги".

Передісторія:

Теми: ЗеленськийАфганістан


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Понад 2 тисячі хворих на COVID і 66 померлих в Україні за добу

Головні новини четверга і ночі: теракт у Кабулі, локдаун

Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в Кабулі

Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь

Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі

Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

Усі новини...
Зеленський
В Україні з’являться кібервійська: Зеленський увів в дію рішення РНБО
Зеленський: Росія тиснула на учасників Кримської платформи
Зеленський має прийти на "1+1" поспілкуватися з "впливовими українцями"
Останні новини
10:18
Головний санітарний лікар: Пандемія триватиме ще 2-5 років
10:06
Донарахування в платіжках за опалення перевірять антимонопольники
09:45
Порошенко каже, що лише він приведе Україну в ЄС і НАТО – і це врятує від Росії
09:29
Поклонська стане послом Росії в острівній республіці біля Африки
09:03
Україна позичить 500 мільйонів євро на закупівлю і виробництво поїздів Stadler
08:53
Новий рекорд вакцинації: понад 173 тисячі щеплених за день українців 
08:33
Порошенко назвав свою найбільшу помилку і згадав про "зелених дилетантів"
08:15
Понад 2 тисячі хворих на COVID і 66 померлих в Україні за добу
08:00
Головні новини четверга і ночі: теракт у Кабулі, локдаун
07:35
Окупанти поранили українського військового
Усі новини...