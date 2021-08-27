Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі
П'ятниця, 27 серпня 2021, 00:30
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану після теракту в афганському Кабулі, який забрав життя щонайменше 60 цивільних афганців та щонайменше 12 американських морських піхотинців.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, родинам усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм має бути засуджений усіма сторонами в Афганістані. Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги".
Передісторія:
- Низку вибухів у Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність.
- Інформація щодо кількості загиблих постійно оновлюється.