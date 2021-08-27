Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле
Пятница, 27 августа 2021, 00:30
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана после теракта в афганском Кабуле, унесшего жизни по меньшей мере 60 мирных афганцев и не менее 12 американских морских пехотинцев.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами мы должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи".
Предыстория:
- Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность.
- Информация о количестве погибших постоянно обновляется.