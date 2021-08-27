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Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле

Пятница, 27 августа 2021, 00:30
Зеленский отреагировал на взрывы в Кабуле

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана после теракта в афганском Кабуле, унесшего жизни по меньшей мере 60 мирных афганцев и не менее 12 американских морских пехотинцев.

Источник: Зеленский в Twitter

Прямая речь: "Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровления раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами мы должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи".

Предыстория:

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Темы: ЗеленскийАфганистан
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