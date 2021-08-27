Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь

П'ятниця, 27 серпня 2021, 00:49

У відповідь на серію вибухів в Кабулі, внаслідок яких загинули афганці та американські військові,  президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.

Джерело: виступ Байдена, якого цитує The Guardian

Пряма мова: "Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани з завдання ударів по ключових об'єктах, керівництву та об'єктам ІДІЛ… Ми відповімо з силою і точністю в наш час в тому місці, яке виберемо, в будь-який момент, який ми виберемо".

Деталі: Байден не повідомив подробиць про те, якою буде  військова присутність США в Афганістані після виведення військ. Він зазначив, що "проінструктував військових щодо всього, що їм потрібно - якщо їм знадобляться додаткові сили, я їх надам". За його словами, американське командування заявило, що у них є те, що їм потрібно.

Передісторія:

  • Низку вибухів у Кабулі  влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність
  • Інформація щодо кількості загиблих постійно оновлюється.
  • Наразі відомо, що загинуло 60 цивільних афганців та щонайменше 12 американських морських піхотинців, поранення отримали щонайменше 15 військових США. Міністерство охорони здоров’я Афганістану повідомило, що щонайменше 140 осіб отримали поранення.

Теми: БайденАфганістанСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Понад 2 тисячі хворих на COVID і 66 померлих в Україні за добу

Головні новини четверга і ночі: теракт у Кабулі, локдаун

Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в Кабулі

Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь

Зеленський відреагував на вибухи в Кабулі

Оновлено з 22:17Внаслідок вибухів в Кабулі загинуло 60 афганців та 12 військових США

Усі новини...
Байден
Байден про Кабул: Немає ознак “змови” між талібами та ІДІЛ
Байден очікує, що Росія покарає хакерів за атаки на США
Евакуація з Афганістану: Байден поспішає через "загрози нападів бойовиків"
Останні новини
10:18
Головний санітарний лікар: Пандемія триватиме ще 2-5 років
10:06
Донарахування в платіжках за опалення перевірять антимонопольники
09:45
Порошенко каже, що лише він приведе Україну в ЄС і НАТО – і це врятує від Росії
09:29
Поклонська стане послом Росії в острівній республіці біля Африки
09:03
Україна позичить 500 мільйонів євро на закупівлю і виробництво поїздів Stadler
08:53
Новий рекорд вакцинації: понад 173 тисячі щеплених за день українців 
08:33
Порошенко назвав свою найбільшу помилку і згадав про "зелених дилетантів"
08:15
Понад 2 тисячі хворих на COVID і 66 померлих в Україні за добу
08:00
Головні новини четверга і ночі: теракт у Кабулі, локдаун
07:35
Окупанти поранили українського військового
Усі новини...