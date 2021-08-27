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Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь

П'ятниця, 27 серпня 2021, 00:49
Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь

У відповідь на серію вибухів в Кабулі, внаслідок яких загинули афганці та американські військові,  президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.

Джерело: виступ Байдена, якого цитує The Guardian

Пряма мова: "Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани з завдання ударів по ключових об'єктах, керівництву та об'єктам ІДІЛ… Ми відповімо з силою і точністю в наш час в тому місці, яке виберемо, в будь-який момент, який ми виберемо".

Деталі: Байден не повідомив подробиць про те, якою буде  військова присутність США в Афганістані після виведення військ. Він зазначив, що "проінструктував військових щодо всього, що їм потрібно - якщо їм знадобляться додаткові сили, я їх надам". За його словами, американське командування заявило, що у них є те, що їм потрібно.

Передісторія:

  • Низку вибухів у Кабулі  влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність
  • Інформація щодо кількості загиблих постійно оновлюється.
  • Наразі відомо, що загинуло 60 цивільних афганців та щонайменше 12 американських морських піхотинців, поранення отримали щонайменше 15 військових США. Міністерство охорони здоров’я Афганістану повідомило, що щонайменше 140 осіб отримали поранення.

Теми: БайденАфганістанСША
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