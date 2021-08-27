Вибухи в Кабулі: Байден наказав завдати удару у відповідь

У відповідь на серію вибухів в Кабулі, внаслідок яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.

Джерело: виступ Байдена, якого цитує The Guardian

Пряма мова: "Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани з завдання ударів по ключових об'єктах, керівництву та об'єктам ІДІЛ… Ми відповімо з силою і точністю в наш час в тому місці, яке виберемо, в будь-який момент, який ми виберемо".

Деталі: Байден не повідомив подробиць про те, якою буде військова присутність США в Афганістані після виведення військ. Він зазначив, що "проінструктував військових щодо всього, що їм потрібно - якщо їм знадобляться додаткові сили, я їх надам". За його словами, американське командування заявило, що у них є те, що їм потрібно.

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