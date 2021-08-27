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Взрывы в Кабуле: Байден приказал нанести ответный удар

Пятница, 27 августа 2021, 00:49

В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.

Источник: выступление Байдена, которого цитирует The Guardian

Прямая речь: "Я также приказал своим командирам разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам, руководству и объектам ИГИЛ... Мы ответим с силой и точностью в наше время в том месте, которое выберем, в любой момент, который мы выберем".

Детали: Байден не сообщил  подробностей о том, каким будет военное присутствие США в Афганистане после вывода войск. Он отметил, что "проинструктировал военных обо всем, что им нужно - если им понадобятся дополнительные силы, я их предоставлю". По его словам, американское командование заявило, что у них есть то, что им необходимо.

Предыстория:

  • Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.
  • Информация о количестве погибших постоянно обновляется.
  • Известно, что погибло 60 мирных афганцев и не менее 12 американских морских пехотинцев, ранения получили по меньшей мере 15 военных США. Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что по меньшей мере 140 человек получили ранения.

Темы: БайденАфганистанСША
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