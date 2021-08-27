Байден про Кабул: Немає ознак “змови” між талібами та ІДІЛ

Президент США Джо Байден заявив, що не бачив жодних доказів, що таліби змовилися з бойовиками "Ісламської держави" при проведенні атак в Кабулі, внаслідок яких загинуло 60 цивільних афганців та щонайменше 12 американських морських піхотинців.

Джерело: виступ Байдена, якого цитує AFP

Пряма мова: "Поки немає ніяких доказів того, що хто-небудь з командирів на місцях повідомив мені, що "Талібан" і ІДІЛ змовилися, здійснюючи те, що сталося сьогодні".

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