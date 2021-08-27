Байден о Кабуле: Нет признаков "заговора" между талибами и ИГИЛ
Пятница, 27 августа 2021, 01:44
Президент США Джо Байден заявил, что не видел никаких доказательств, что талибы сговорились с боевиками "Исламского государства" при проведении атак в Кабуле, в результате которых погибло 60 мирных афганцев и не менее 12 американских морских пехотинцев.
Источник: выступление Байдена, которого цитирует AFP
Прямая речь: "Пока нет никаких доказательств того, что кто-нибудь из командиров на местах сообщил мне, что "Талибан" и ИГИЛ сговорились, осуществляя то, что произошло сегодня".
Предыстория:
- Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.
- Информация о количестве погибших постоянно обновляется.