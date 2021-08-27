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Байден о Кабуле: Нет признаков "заговора" между талибами и ИГИЛ

Пятница, 27 августа 2021, 01:44

Президент США Джо Байден заявил, что не видел никаких доказательств, что талибы сговорились с боевиками "Исламского государства" при проведении атак в Кабуле, в результате которых погибло 60 мирных афганцев и не менее 12 американских морских пехотинцев.

Источник: выступление Байдена, которого цитирует AFP

Прямая речь: "Пока нет никаких доказательств того, что кто-нибудь из командиров на местах сообщил мне, что "Талибан" и ИГИЛ сговорились, осуществляя то, что произошло сегодня".

Предыстория:

Темы: АфганистанСШАБайден
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