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За два тижні США евакуювали більше 100 тисяч осіб з Афганістану

П'ятниця, 27 серпня 2021, 03:42
За два тижні США евакуювали більше 100 тисяч осіб з Афганістану
Satellite image / 2021 Maxar Technologies via EPA

З 14 серпня Штати евакуювали з Афганістану 100 100 осіб.

Джерело: президент США Джо Байден у Twitter, AFP з посиланням на Білий дім

Пряма мова Байдена: "Незважаючи на надзвичайні небезпеки і ризики, ми змогли евакуювати більше 100 тисяч осіб за лічені дні. Ми можемо - і повинні - завершити нашу місію".

Деталі: AFP пише, що за 12 годин у четвер з Кабула було евакуйовано близько 7500 людей. Це стало результатом 14 польотів американських військових, за допомогою яких перевезли близько 5100 евакуйованих, і 39 польотів коаліції, де перевезли 2400 осіб.

Нагадаємо:

  • Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
  • Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.

Теми: АфганістанСША
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