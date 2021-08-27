За два тижні США евакуювали більше 100 тисяч осіб з Афганістану
П'ятниця, 27 серпня 2021, 03:42
З 14 серпня Штати евакуювали з Афганістану 100 100 осіб.
Джерело: президент США Джо Байден у Twitter, AFP з посиланням на Білий дім
Пряма мова Байдена: "Незважаючи на надзвичайні небезпеки і ризики, ми змогли евакуювати більше 100 тисяч осіб за лічені дні. Ми можемо - і повинні - завершити нашу місію".
Деталі: AFP пише, що за 12 годин у четвер з Кабула було евакуйовано близько 7500 людей. Це стало результатом 14 польотів американських військових, за допомогою яких перевезли близько 5100 евакуйованих, і 39 польотів коаліції, де перевезли 2400 осіб.
Нагадаємо:
- Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
- Водночас, держсекретар США Тоні Блінкен зазначив, що евакуація американців продовжиться і після 31 серпня.