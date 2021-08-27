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За две недели США эвакуировали более 100 тысяч человек из Афганистана

Пятница, 27 августа 2021, 03:42

С 14 августа Штаты эвакуировали из Афганистана 100 100 человек.

Источник: президент США Джо Байден в Twitter, AFP со ссылкой на Белый дом

Прямая речь Байдена: "Несмотря на чрезвычайные опасности и риски, мы смогли эвакуировать более 100 000 человек за считанные дни. Мы можем - и должны - завершить нашу миссию".

Детали: AFP пишет, что за 12 часов в четверг из Кабула были эвакуированы около 7500 человек. Это стало результатом 14 полетов американских военных, с помощью которых перевезли около 5100 эвакуированных, и 39 полетов коалиции, где перевезли 2400 человек.

Напомним:

  • Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что Соединенные Штаты собираются завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.
  • В то же время, госсекретарь США Тони Блинкен отметил, что эвакуация американцев продолжится и после 31 августа.

Темы: АфганистанСША
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