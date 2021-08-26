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Блінкен: Евакуація з Афганістану продовжиться після 31 серпня

Четвер, 26 серпня 2021, 03:40

США на шляху до завершення своєї місії в Афганістані до 31 серпня, але евакуація американців продовжиться після 31 серпня.

Джерело: держсекретар США Тоні Блінкен  у CNN

Пряма мова: "Дозвольте мені прояснити це: у нас немає крайнього терміну для надання допомоги американським громадянам, які ще залишилися і хочуть виїхати, а також багатьом афганцям, які підтримували нас протягом цих багатьох років і хочуть виїхати. І не змогли цього зробити.

Ми докладатимемо зусиль щодня і після 31 серпня…

Ми розробляємо докладні плани того, як можемо надавати консульську підтримку і полегшувати від'їзд для тих, хто хоче виїхати після 31 серпня".

Деталі: Блінкен сказав, що таліби взяли на себе публічні та приватні зобов'язання щодо забезпечення безпечного проїзду американців і афганців з групи ризику, які хочуть покинути Афганістан.

Нагадаємо:

  • Президент США Джо Байден заявив 24 серпня, що Сполучені Штати збираються завершити евакуацію з Афганістану до 31 серпня.
  • Станом на 25 серпня Штати евакуювали з Афганістану понад 4 тисячі власників американських паспортів та їх сімей.
  • В Афганістані досі залишаються близько 1500 громадян США, з них 500 – чекають на евакуацію. 

Теми: АфганістанСША


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