Блінкен: Евакуація з Афганістану продовжиться після 31 серпня

США на шляху до завершення своєї місії в Афганістані до 31 серпня, але евакуація американців продовжиться після 31 серпня.

Джерело: держсекретар США Тоні Блінкен у CNN

Пряма мова: "Дозвольте мені прояснити це: у нас немає крайнього терміну для надання допомоги американським громадянам, які ще залишилися і хочуть виїхати, а також багатьом афганцям, які підтримували нас протягом цих багатьох років і хочуть виїхати. І не змогли цього зробити.

Ми докладатимемо зусиль щодня і після 31 серпня…

Ми розробляємо докладні плани того, як можемо надавати консульську підтримку і полегшувати від'їзд для тих, хто хоче виїхати після 31 серпня".

Деталі: Блінкен сказав, що таліби взяли на себе публічні та приватні зобов'язання щодо забезпечення безпечного проїзду американців і афганців з групи ризику, які хочуть покинути Афганістан.

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