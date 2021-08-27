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Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в Кабулі

П'ятниця, 27 серпня 2021, 04:40

Кількість загиблих у результаті вибухів в Кабулі перевищила 100.

Джерело: CBS, WSJ

Деталі: За даними афганського чиновника,  загальна кількість загиблих афганців становила 90 осіб. Ще 150 отримали поранення.

Крім того, загинули 13 американських військовослужбовців.

Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.

Передісторія:

Теми: Афганістан


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