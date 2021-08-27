Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в Кабулі
П'ятниця, 27 серпня 2021, 04:40
Кількість загиблих у результаті вибухів в Кабулі перевищила 100.
Деталі: За даними афганського чиновника, загальна кількість загиблих афганців становила 90 осіб. Ще 150 отримали поранення.
Крім того, загинули 13 американських військовослужбовців.
Цей напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.
Передісторія:
- Низку вибухів у Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність.
- Інформація щодо кількості загиблих постійно оновлюється.