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Более 100 человек погибли в результате теракта в Кабуле

Пятница, 27 августа 2021, 04:40

Число погибших в результате взрывов в Кабуле превысило 100.

Источник: CBS, WSJ

Детали: По данным афганского чиновника,  общее количество погибших афганцев составляло 90 человек. Еще 150 получили ранения.

Кроме того, погибли 13 американских военнослужащих.

Это нападение стало самым смертоносным днем ​​для американских военных в Афганистане с 2011 года.

Предыстория:

Темы: Афганистан
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