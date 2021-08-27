Более 100 человек погибли в результате теракта в Кабуле
Пятница, 27 августа 2021, 04:40
Число погибших в результате взрывов в Кабуле превысило 100.
Детали: По данным афганского чиновника, общее количество погибших афганцев составляло 90 человек. Еще 150 получили ранения.
Кроме того, погибли 13 американских военнослужащих.
Это нападение стало самым смертоносным днем для американских военных в Афганистане с 2011 года.
Предыстория:
- Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.
- Информация о количестве погибших постоянно обновляется.