Окупанти поранили українського військового
П'ятниця, 27 серпня 2021, 07:35
26 серпня на Донбасі було 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів - внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зазначається, що воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Зокрема, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру.
В районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
Українські військові стріляли у відповідь.
Українська правда