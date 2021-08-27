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Окупанти поранили українського військового

П'ятниця, 27 серпня 2021, 07:35

26 серпня на Донбасі було 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів - внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зазначається, що воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Зокрема, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру.

В районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українські військові стріляли у відповідь.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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