Окупанти поранили українського військового

26 серпня на Донбасі було 3 порушення режиму припинення вогню з боку окупантів - внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зазначається, що воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

Зокрема, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти стріляли з мінометів 82-го калібру.

В районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Українські військові стріляли у відповідь.