Оккупанты ранили украинского военного
Пятница, 27 августа 2021, 07:35
26 августа на Донбассе было 3 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов - вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение.
Источник: штаб ООС
Детали: Отмечается, что воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В частности, вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.
У Авдеевки российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра.
В районе Новолуганского российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.
Украинские военные стреляли в ответ.
Украинская правда