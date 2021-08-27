Оккупанты ранили украинского военного

26 августа на Донбассе было 3 нарушения режима прекращения огня со стороны оккупантов - вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил огнестрельное ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: Отмечается, что воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В частности, вблизи населенного пункта Орехово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

У Авдеевки российские оккупанты стреляли из минометов 82-го калибра.

В районе Новолуганского российские наемники вели огонь из стрелкового оружия.

Украинские военные стреляли в ответ.