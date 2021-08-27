Заволодіння Межигір'ям: Януковича повторно викличуть на суд
Вищий антикорупційний суд вирішив повторно викликати експрезидента Віктора Януковича в суд у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я".
Джерело: засідання ВАКС 27 серпня
Деталі: Суддя Катерина Широка частково задовольнила клопотання захисту Януковича.
Таким чином ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу Януковичу на 4 жовтня 2021 року. Тепер експреззидента викличуть у суд шляхом публікації повістки в ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному сайті Офісу генпрокурора.
Пряма мова: "У звязку з необхідністю виклику особи відкладаємо судове засідання до 9.30 4 жовтня".
Що передувало: Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина.
Вони підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.
У САП кажуть, що рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже 7 років переховуються в Росії.
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Передісторія:
- Генпрокуратура України в 2014 році почала розслідувати ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку "Межигір’я". У рамках кримінального провадження підозру повідомили, зокрема, експрезиденту Віктору Януковичу.
- У липні 2015 року майно резиденції "Межигір’я" заарештували.
- У 2017 році земельні ділянки "Межигір'я" передали державі. Суд тоді визнав недійсними договори, за якими урядова резиденція вибула у 2007 році з державної власності.
- Після втечі у 2014 році експрезидента Януковича з країни правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" та "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки.
- Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та засудив до 13 років ув'язнення.