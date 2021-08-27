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Заволодіння Межигір'ям: Януковича повторно викличуть на суд

П'ятниця, 27 серпня 2021, 11:28
Заволодіння Межигір'ям: Януковича повторно викличуть на суд
Янукович. фото ТАСС

Вищий антикорупційний суд вирішив повторно викликати експрезидента Віктора Януковича в суд у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я".

Джерело: засідання ВАКС 27 серпня

Деталі: Суддя Катерина Широка частково задовольнила клопотання захисту Януковича.

Таким чином ВАКС переніс засідання з обрання запобіжного заходу Януковичу на 4 жовтня 2021 року. Тепер експреззидента викличуть у суд шляхом публікації повістки в ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

Пряма мова: "У звязку з необхідністю виклику особи відкладаємо судове засідання до 9.30 4 жовтня".

Що передувало: Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича та його сина. 

Вони підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 млн грн.

У САП кажуть, що рішення надасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які вже 7 років переховуються в Росії. 

Читати також: Кому дістались "сімейні" скарби Януковича. Частина 1. Межигір'я

Передісторія: 

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЯнуковичАнтикорупційний судАнтикорупційна прокуратура
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