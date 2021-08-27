Завладения Межигорьем: Януковича повторно вызовут на суд

Высший антикоррупционный суд решил повторно вызвать экс-президента Виктора Януковича в суд по делу о завладении резиденцией "Межигорье".

Источник: заседание ВАКС 27 августа

Детали: Судья Екатерина Широкая частично удовлетворила ходатайство защиты Януковича.

Таким образом ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу на 4 октября 2021 года. Теперь экс-президента вызовут в суд путем публикации повестки в СМИ общегосударственной сферы распространения и на официальном сайте Офиса генпрокурора.

Прямая речь: "В связи с необходимостью вызова лица откладываем судебное заседание до 9.30 4 октября".

Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего беглого президента Виктора Януковича и его сына.

Они подозреваются в незаконном обращению комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн.

В САП говорят, что решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.

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