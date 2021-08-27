Завладения Межигорьем: Януковича повторно вызовут на суд
Высший антикоррупционный суд решил повторно вызвать экс-президента Виктора Януковича в суд по делу о завладении резиденцией "Межигорье".
Источник: заседание ВАКС 27 августа
Детали: Судья Екатерина Широкая частично удовлетворила ходатайство защиты Януковича.
Таким образом ВАКС перенес заседание по избранию меры пресечения Януковичу на 4 октября 2021 года. Теперь экс-президента вызовут в суд путем публикации повестки в СМИ общегосударственной сферы распространения и на официальном сайте Офиса генпрокурора.
Прямая речь: "В связи с необходимостью вызова лица откладываем судебное заседание до 9.30 4 октября".
Что предшествовало: Высший антикоррупционный суд дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего беглого президента Виктора Януковича и его сына.
Они подозреваются в незаконном обращению комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу. Ущерб, нанесенный государству, превышает 500 млн грн.
В САП говорят, что решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже 7 лет скрываются в России.
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Предыстория:
- ГПУ в 2014 году начала расследовать вероятное завладение госимуществом – комплексом зданий дома отдыха "Межигорье". В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
- В июле 2015 года имущество резиденции "Межигорье" было арестовано.
- В 2017 году земельные участки "Межигорья" передали государству. Суд тогда признал недействительными договора, по которым правительственная резиденция в 2007 году выбыла из государственной собственности.
- После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.
- Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.
- Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.