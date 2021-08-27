На Донбасі загинув військовий – ОТУ "Схід"
П'ятниця, 27 серпня 2021, 16:06
Військовослужбовець Об’єднаних сил загинув у результаті обстрілу українських позицій збройними формуваннями Росії 27 серпня.
Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook
Дослівно: "27 серпня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення не сумісне з життям".
Деталі: Командування Об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого.
Про дії збройних формувань Росії повідомили представників ОБСЄ.
Українська правда