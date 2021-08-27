На Донбассе погиб военный – ОТГ "Восток"

Военнослужащий Объединенных сил погиб в результате обстрела украинских позиций вооруженными формированиями России 27 августа.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Дословно: "27 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью".

Детали: Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ.