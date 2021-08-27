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На Донбассе погиб военный – ОТГ "Восток"

Пятница, 27 августа 2021, 16:06
Фото иллюстративное с Facebook ООС

Военнослужащий Объединенных сил погиб в результате обстрела украинских позиций вооруженными формированиями России 27 августа.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Дословно: "27 августа вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью".

Детали: Командование Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего.

О действиях вооруженных формирований России сообщили представителям ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаОбъединенные силы на Донбассежертвы
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