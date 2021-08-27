Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бомбардувальник Су-24 впав у Пермі – росЗМІ

П'ятниця, 27 серпня 2021, 17:11
Бомбардувальник Су-24 впав у Пермі – росЗМІ
Фото: Вікіпедія

Російські ЗМІ повідомляють, що бомбардувальник Су-24 впав у Пермі, але двоє пілотів встигли катапультуватись. 

Джерело: росЗМІ "Рен ТВ" з посиланням на свої джерела, "Інтерфакс-Росія

Деталі: Офіційної фнформації про стан пілотів та причини аварії наразі немає.  

Джерела "Інтерфаксу" розповіли, що літак виконував тренувальний політ. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова техніки. 

Су-24 призначений для ракетно-бомбових ударів у будь-яких погодних умовах. Він може вражати наземні та надводні цілі вдень та вночі.

Нагадаємо:

  • Наприкінці липня літак Су-35С впав в Охотському морі в Хабаровському краї Росії через відмову двигуна під час навчального польоту, льотчик зміг катапультуватись. 
  • У жовтні минулого року бомбардувальник Су-34 розбився під час планового польоту в Хабаровському краї на Далекому Сході.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Росія
За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
Останні новини
11:10
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
Усі новини...
Реклама: