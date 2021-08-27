Бомбардувальник Су-24 впав у Пермі – росЗМІ

Російські ЗМІ повідомляють, що бомбардувальник Су-24 впав у Пермі, але двоє пілотів встигли катапультуватись.

Джерело: росЗМІ "Рен ТВ" з посиланням на свої джерела, "Інтерфакс-Росія"

Деталі: Офіційної фнформації про стан пілотів та причини аварії наразі немає.

Джерела "Інтерфаксу" розповіли, що літак виконував тренувальний політ. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова техніки.

Су-24 призначений для ракетно-бомбових ударів у будь-яких погодних умовах. Він може вражати наземні та надводні цілі вдень та вночі.

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