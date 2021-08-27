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Бомбардувальник Су-24 впав у Пермі – росЗМІ

П'ятниця, 27 серпня 2021, 17:11
Фото: Вікіпедія

Російські ЗМІ повідомляють, що бомбардувальник Су-24 впав у Пермі, але двоє пілотів встигли катапультуватись. 

Джерело: росЗМІ "Рен ТВ" з посиланням на свої джерела, "Інтерфакс-Росія

Деталі: Офіційної фнформації про стан пілотів та причини аварії наразі немає.  

Джерела "Інтерфаксу" розповіли, що літак виконував тренувальний політ. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова техніки. 

Су-24 призначений для ракетно-бомбових ударів у будь-яких погодних умовах. Він може вражати наземні та надводні цілі вдень та вночі.

Нагадаємо:

  • Наприкінці липня літак Су-35С впав в Охотському морі в Хабаровському краї Росії через відмову двигуна під час навчального польоту, льотчик зміг катапультуватись. 
  • У жовтні минулого року бомбардувальник Су-34 розбився під час планового польоту в Хабаровському краї на Далекому Сході.

Теми: Росіяавіа


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