Бомбардувальник Су-24 впав у Пермі – росЗМІ
П'ятниця, 27 серпня 2021, 17:11
Російські ЗМІ повідомляють, що бомбардувальник Су-24 впав у Пермі, але двоє пілотів встигли катапультуватись.
Джерело: росЗМІ "Рен ТВ" з посиланням на свої джерела, "Інтерфакс-Росія"
Деталі: Офіційної фнформації про стан пілотів та причини аварії наразі немає.
Джерела "Інтерфаксу" розповіли, що літак виконував тренувальний політ. За попередньою інформацією, причиною аварії стала відмова техніки.
Су-24 призначений для ракетно-бомбових ударів у будь-яких погодних умовах. Він може вражати наземні та надводні цілі вдень та вночі.
Нагадаємо:
- Наприкінці липня літак Су-35С впав в Охотському морі в Хабаровському краї Росії через відмову двигуна під час навчального польоту, льотчик зміг катапультуватись.
- У жовтні минулого року бомбардувальник Су-34 розбився під час планового польоту в Хабаровському краї на Далекому Сході.