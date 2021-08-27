Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ

Пятница, 27 августа 2021, 17:11
Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ
Фото: ВИкипедия

Российские СМИ сообщают, что бомбардировщик Су-24 упал в Перми, но двое пилотов успели катапультироваться.

Источник: россСМИ "Рен ТВ" со ссылкой на свои источники, "Интерфакс-Россия

Детали: Официальной информации о состоянии пилотов и причинах аварии пока нет.

Источники "Интерфакса" рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.

Су-24 предназначен для ракетно-бомбовых ударов в любых погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью.

Напомним:

  • В конце июля самолет Су-35С упал в Охотском море в Хабаровском крае из-за отказа двигателя во время учебного полета, летчик смог катапультироваться.
  • В октябре прошлого года бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае на Дальнем Востоке.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Росcия
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Последние новости
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
Все новости...
Реклама: