Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ
Пятница, 27 августа 2021, 17:11
Российские СМИ сообщают, что бомбардировщик Су-24 упал в Перми, но двое пилотов успели катапультироваться.
Источник: россСМИ "Рен ТВ" со ссылкой на свои источники, "Интерфакс-Россия"
Детали: Официальной информации о состоянии пилотов и причинах аварии пока нет.
Источники "Интерфакса" рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.
Су-24 предназначен для ракетно-бомбовых ударов в любых погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью.
Напомним:
- В конце июля самолет Су-35С упал в Охотском море в Хабаровском крае из-за отказа двигателя во время учебного полета, летчик смог катапультироваться.
- В октябре прошлого года бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае на Дальнем Востоке.