Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ

Российские СМИ сообщают, что бомбардировщик Су-24 упал в Перми, но двое пилотов успели катапультироваться.

Источник: россСМИ "Рен ТВ" со ссылкой на свои источники, "Интерфакс-Россия"

Детали: Официальной информации о состоянии пилотов и причинах аварии пока нет.

Источники "Интерфакса" рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.

Су-24 предназначен для ракетно-бомбовых ударов в любых погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью.

Напомним: