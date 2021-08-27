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Бомбардировщик Су-24 упал в Перми – россСМИ

Пятница, 27 августа 2021, 17:11
Фото: ВИкипедия

Российские СМИ сообщают, что бомбардировщик Су-24 упал в Перми, но двое пилотов успели катапультироваться.

Источник: россСМИ "Рен ТВ" со ссылкой на свои источники, "Интерфакс-Россия

Детали: Официальной информации о состоянии пилотов и причинах аварии пока нет.

Источники "Интерфакса" рассказали, что самолет выполнял тренировочный полет. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники.

Су-24 предназначен для ракетно-бомбовых ударов в любых погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью.

Напомним:

  • В конце июля самолет Су-35С упал в Охотском море в Хабаровском крае из-за отказа двигателя во время учебного полета, летчик смог катапультироваться.
  • В октябре прошлого года бомбардировщик Су-34 разбился во время планового полета в Хабаровском крае на Дальнем Востоке.

Темы: Росcияавиа
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