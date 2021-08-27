Ковід-сертифікати в "Дії" отримали майже третина мільйона українців

В уряді повідомляють, що майже 300 тисяч українців вже згенерували в додатку "Дія" сертифікати про повну вакцинацію від коронавірусу.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram

Деталі: За його словами, зараз міністерство працює над тим, щоб можна було згенерувати сертифікат не тільки в додатку, але і на порталі "Дія", використовуючи не лише дія-підпис, а й інші види електронного підпису.

Федоров розповів, що деякі користувачі стикалися з проблемами при спробі згенерувати документ. "Технологія нова, і, звичайно, виникали питання при зчитуванні біометрії особи через погане освітлення, об'єктів на тлі, перевантаження реєстрів. Низка проблем була через те, що лікар не вніс коректно інформацію про 2 дози (що можна зрозуміти через божевільне навантаження на наших дорогих лікарів)", - розповідає міністр.

За його інформацією, зараз електронний дія-підпис працює стабільно. 500 тисяч українців згенерували його менше ніж за тиждень. Однак в службу підтримки все ще звертаються люди, у яких виникають проблеми.

Федоров попросив свою команду "максимально оперативно" відреагувати на кожне запитання, яке прийде в коментарях до його телеграм-посту, і допомогти знайти проблему.

Пряма мова: "Тому пишіть. Ми не зупинимося, поки результат відображення не буде 100% успішним".

Нагадаємо: За даними міністра цифрової трансформації, через додаток "Дія" згенерувати підпис і запросити сертифікати можуть усі, хто отримав 2 дози вакцини і має ID-паспорт і/або біометричний закордонний паспорт. Наявність хоча б одного з таких паспортів свідчить про те, що інформація про людину є в демографічному реєстрі, а значить, є можливість створити електронний підпис на основі технології "Фото ID", коли біометрія особи звіряється з біометрією на фото в реєстрі.

Для генерації ковід-сертифіката потрібний саме юридичний підпис за законом, тому що це медичний документ. І на даний момент дія-підпис - це єдина можливість отримати законний юридичний електронний підпис онлайн без відвідування держорганів.