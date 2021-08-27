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Ковид-сертификаты в "Дії" получили почти треть миллиона украинцев

Пятница, 27 августа 2021, 17:37
Ковид-сертификаты в Дії получили почти треть миллиона украинцев
Фото: Pixabay

В правительстве сообщают, что почти 300 тысяч украинцев уже сгенерировали в приложении "Дія" сертификаты о полной вакцинации от коронавируса.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Детали: По его словам, сейчас министерство работает над тем, чтобы можно было сгенерировать сертификат не только в приложении, но и на портале "Дія", используя не только дия-подпись, но и другие виды электронной подписи.

Федоров рассказал, что некоторые пользователи сталкивались с проблемами при попытке сгенерировать документ. "Технология новая, и, конечно, возникали вопросы при считывании биометрии лица из-за плохого освещения, объектов на фоне, перегрузки реестров. Ряд проблем из-за того, что врач не внёс корректно информацию про 2 дозы (что можно понять из-за сумасшедшей нагрузки на наших дорогих врачей)", - рассказывает министр.

По его информации, сейчас электронная дия-подпись работает стабильно. 500 тысяч украинцев сгенерировали ее менее чем за неделю. Однако в службу поддержки все еще обращаются люди, у которых возникают проблемы.

Федоров попросил свою команду "максимально оперативно" отреагировать на каждый вопрос, который придет в комментариях к его телеграм-посту, и помочь найти проблему.

Прямая речь: "Поэтому пишите. Мы не остановимся, пока результат отображения не будет 100% успешным".

Напомним: По данным министра цифровой трансформации, через приложение "Дія" сгенерировать подпись и запросить сертификаты могут все, кто получил 2 дозы вакцины и имеет ID-паспорт и/или биометрический заграничный паспорт. Наличие хотя бы одного из таких паспортов свидетельствует о том, что информация о человеке есть в демографическом реестре, а значит, есть возможность создать электронную подпись на основе технологии "Фото ID", когда биометрия лица сверяется с биометрией на фото в реестре.

Для генерации ковид-сертификата нужна именно юридическая подпись по закону, потому что это медицинский документ. И на данный момент дия-подпись — это единственная возможность получить законную юридическую электронную подпись онлайн без посещения госорганов.  

Украинская правда

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Темы: ДіявакцинациякоронавирусCovid-2019
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