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Поліцейські позиваються проти Трампа через штурм Капітолію

П'ятниця, 27 серпня 2021, 22:01
Поліцейські позиваються проти Трампа через штурм Капітолію
Фото: Win McNamee/Getty Images

Семеро поліцейських подали позов проти колишнього президента США Дональда Трампа через події 6 січня, коли штурмували Капітолій. 

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Позов також подали проти політика республіканця Роджера Стоуна та інших. Поліцейські, які пішли в суд, 6 січня охороняли будівлю Капітолію. 

Вони вважають, що саме Трамп та інші політики відповідальні за те, що натовп почав штурмувати будівлю. За їх словами, правоохоронці постраждали від сльозогінного газу, який використовували протестувальники а також зазнали образ.

У позові йдеться, що політиків звинувачують у  "провокуванні, підтримці та участі" у подіях 6 січня. Окрім того, їм закидають спроби використання "сили, залякування та погроз" для того, щоб зашкодити затвердженню результатів виборів президента США. 

Це вже не перший позов поліцейських проти Трампа. У травні двоє копів у суді вимагали від колишнього президента компенсації обсягом 75 000 доларів за поранення, яких вони зазнали під час подій 6 січня.

Що передувало: Внутрішнє розслідування виправдало поліцейського, який застрелив протестувальника під час штурму Капітолію 6 січня.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
  • Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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