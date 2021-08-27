Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Поліцейські позиваються проти Трампа через штурм Капітолію

П'ятниця, 27 серпня 2021, 22:01
Фото: Win McNamee/Getty Images

Семеро поліцейських подали позов проти колишнього президента США Дональда Трампа через події 6 січня, коли штурмували Капітолій. 

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Позов також подали проти політика республіканця Роджера Стоуна та інших. Поліцейські, які пішли в суд, 6 січня охороняли будівлю Капітолію. 

Вони вважають, що саме Трамп та інші політики відповідальні за те, що натовп почав штурмувати будівлю. За їх словами, правоохоронці постраждали від сльозогінного газу, який використовували протестувальники а також зазнали образ.

У позові йдеться, що політиків звинувачують у  "провокуванні, підтримці та участі" у подіях 6 січня. Окрім того, їм закидають спроби використання "сили, залякування та погроз" для того, щоб зашкодити затвердженню результатів виборів президента США. 

Це вже не перший позов поліцейських проти Трампа. У травні двоє копів у суді вимагали від колишнього президента компенсації обсягом 75 000 доларів за поранення, яких вони зазнали під час подій 6 січня.

Що передувало: Внутрішнє розслідування виправдало поліцейського, який застрелив протестувальника під час штурму Капітолію 6 січня.

Передісторія: 

  • 6 січня під час розгляду питання про результати виборів прихильників Дональда Трампа увірвалися до Капітолія. В результаті штурму загинули четверо протестувальників і поліцейський.
  • Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.
  • Федеральне бюро розслідувань США відкрило 160 справ у рамках розслідування штурму Капітолію прихильниками президента Дональда Трампа.

Теми: СШАТрамп


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Російські найманці на Донбасі вбили українського військового

СБУ: іноземний безпілотник літав над Харківщиною

Розвідка США оприлюднила нові дані про походження COVID-19

Кількість загиблих внаслідок теракту в Кабулі зросла до 200 – ЗМІ

Новини 27 серпня: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"

Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед"

Усі новини...
США
Індикаторів перенесення зустрічі Зеленського і Байдена немає – Кулеба
Байдена попередили про можливість нових терактів у Кабулі
Поблизу аеропорту Кабула був лише один вибух - Пентагон
Останні новини
08:19
Коронавірус: в Україні знову більше 2 тисяч заражень та сотні госпіталізацій
08:00
Головні новини п’ятниці та ночі: найбільша помилка Порошенка, пропозиція "Талібану"
07:23
Російські найманці на Донбасі вбили українського військового
06:54
Україна залишається 5-тою в Європі за добовою смертністю від коронавірусу
05:50
Окупанти на Донбасі розміщують озброєння в заборонених зонах
04:48
США евакуювали з Афганістану 34 дитини без супроводу дорослих
03:48
СБУ: іноземний безпілотник літав над Харківщиною
02:53
Розвідка США оприлюднила нові дані про походження COVID-19
01:59
У харківській мерії поліція провела обшуки
01:38
5 тисяч військових США контролюють аеропорт у Кабулі – ЗМІ
Усі новини...