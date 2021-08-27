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Полицейские пошли судом на Трампа из-за штурма Капитолия

Пятница, 27 августа 2021, 22:01
Фото: Win McNamee/Getty Images

Семеро полицейских подали иск против бывшего президента США Дональда Трампа из-за событий 6 января, когда штурмовали Капитолий.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Иск также подали против политика республиканца Роджера Стоуна и других. Полицейские, которые пошли в суд, 6 января охраняли здание Капитолия.

Они считают, что именно Трамп и другие политики ответственны за то, что толпа начала штурмовать здание. По их словам, правоохранители пострадали от слезоточивого газа, который использовали протестующие а также претерпели обид.

В иске говорится, что политиков обвиняют в "провоцировании, поддержке и участии" в событиях 6 января. Кроме того, им вменяют попытки использования "силы, запугивания и угроз" для того, чтобы помешать утверждению результатов выборов президента США.

Это уже не первый иск полицейских против Трампа. В мае двое копов в суде требовали от бывшего президента компенсации объемом 75 тысяч долларов за ранения, которые они понесли во время событий 6 января.

Что предшествовало: Внутреннее расследование оправдало полицейского, который застрелил протестующего во время штурма Капитолия 6 января.

Напомним:

  • 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.
  • Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.
  • Федеральное бюро расследований США открыло 160 дел в рамках расследования штурма Капитолия сторонниками президента Дональда Трампа.

Темы: СШАТрамп
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