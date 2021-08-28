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У п'ятницю російські найманці на Донбасі вбили бійця ЗСУ, в ніч на суботу – без втрат

Субота, 28 серпня 2021, 07:23
Фото: ООС

За добу 27 серпня (п'ятниця) в районі бойових дій на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, загинув український військовий. З початку доби 28 серпня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, без втрат.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Минулої доби поблизу Новомихайлівки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Біля Південного російські окупанти обстрілювали українські позиції зі станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. У напрямку Катеринівки російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Біля Новоолександрівки противник обстріляв українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Зайцевого збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку 28 серпня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Троїцького ворог обстріляв українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Дослівно: "На обстріли російських окупантів та їхніх найманців наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню за поточну добу серед українських військових немає".

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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