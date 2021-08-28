В пятницу российские наемники на Донбассе убили бойца ВСУ, в ночь на субботу – без потерь

За сутки 27 августа (пятница) в районе боевых действий на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, погиб украинский военный. С начала суток 28 августа зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, без потерь.

Источник: штаб ООС

Детали: В пятницу вблизи Новомихайловки противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. У Южного российские оккупанты обстреливали украинские позиции со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Новолуганского враг дважды открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Катериновки российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов.

У Новоалександровки противник обстрелял украинские позиции с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Зайцевого вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

По состоянию на 7:00 утра 28 августа зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Дословно: "На обстрелы российских оккупантов и их наемников наши защитники открыли огонь. Боевых потерь вследствие вражеского огня за текущие сутки среди украинских военных нет".