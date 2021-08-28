Коронавірус: в Україні знову більше 2 тисяч заражень та сотні госпіталізацій

За добу 27 серпня в країні виявили майже 2,1 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, 54 людини померли від Covid.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед 2082 нових заражень 108 дітей, а 35 - медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54.

Водночас одужало 1 025 людей.

Нагадаємо:

26 серпня в Україні зафіксували 2 032 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби і 66 летальних випадків.

За добу 26 серпня у світі діагностували понад 711 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. За добовою смертністю Україна знаходиться на 5 місці в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин