Коронавірус: в Україні знову більше 2 тисяч заражень та сотні госпіталізацій
Субота, 28 серпня 2021, 08:19
За добу 27 серпня в країні виявили майже 2,1 тис. нових випадків коронавірусної хвороби, 54 людини померли від Covid.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Серед 2082 нових заражень 108 дітей, а 35 - медпрацівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (266), Львівській (189), Харківській (187), Донецькій (157) областях.
Також за минулу добу було госпіталізовано – 708 осіб, летальних випадків – 54.
Водночас одужало 1 025 людей.
Нагадаємо:
- 26 серпня в Україні зафіксували 2 032 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби і 66 летальних випадків.
- За добу 26 серпня у світі діагностували понад 711 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії. За добовою смертністю Україна знаходиться на 5 місці в Європі.
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Українська правда