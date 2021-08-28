Коронавирус: в Украине снова более 2 тысяч заражений и сотни госпитализаций

За сутки 27 августа в стране обнаружили почти 2,1 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, 54 человека умерли от Covid.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 2082 новых заражений 108 детей, а 35 - медработники.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (266), во Львовской (189), Харьковской (187), Донецкой (157) областях.

Также за минувшие сутки были госпитализированы 708 человек, летальных случаев - 54.

В то же время выздоровели 1025 человек.

Напомним:

26 августа в Украине зафиксировали 2 032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни и 66 летальных случаев.

За сутки 26 августа в мире диагностировали более 711 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании. За суточной смертностью Украина находится на 5 месте в Европе.

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