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Афганістан: США після теракту в Кабулі ліквідували бойовика ІД

Субота, 28 серпня 2021, 09:33
Афганістан: США після теракту в Кабулі ліквідували бойовика ІД
Фото citytoday

Військові США у відповідь на теракт в Кабулі завдали удару з дрона по одному з членів терористичної організації "Ісламська держава", він загинув.

Джерело: Reuters

Деталі: Атака була здійснена за допомогою дрона. Американські військові наголосили, що під час операції серед цивільних осіб ніхто не постраждав.

Центральне командування США також заявило, що удар був нанесений в провінції Нангархар, на схід від Кабула на кордоні з Пакистаном. При цьому не повідомляється, чи була ціль пов'язана з терактом в аеропорту афганської столиці.

Передісторія:

Ряд вибухів в Кабулі влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаки.

У відповідь на серію вибухів в Кабулі, в результаті яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.

Байден заявив, що наказав військовим розробити оперативні плани по нанесенню ударів по ключових об'єктах ІГІЛ і їх керівництву. "Ми відповімо з силою і точністю в наш час в тому місці, яке виберемо, в будь-який момент, який ми виберемо", - пообіцяв він.

"Українська правда" в Threads

Теми: АфганістанвійнаСША
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