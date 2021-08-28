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Афганистан: США после теракта в Кабуле ликвидировали боевика ИГ

Суббота, 28 августа 2021, 09:33
Фото citytoday

Военные США в ответ на теракт в Кабуле нанесли удар с помощью дрона по одному из членов террористической организации "Исламское государство", он погиб.

Источник: Reuters

Детали: Атака была совершена с помощью дрона. Американские военные отметили, что во время операции среди гражданских лиц никто не пострадал.

Центральное командование США также заявило, что удар был нанесен в провинции Нангархар, к востоку от Кабула на границе с Пакистаном. При этом не сообщается, была ли цель связана с терактом в ​​аэропорту афганской столицы.

Предыстория:

Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки.

В ответ на серию взрывов в Кабуле, в результате которых погибли афганцы и американские военные, президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар.

Байден заявил, что приказал военным разработать оперативные планы по нанесению ударов по ключевым объектам ИГИЛ и их руководству. "Мы ответим с силой и точностью в наше время в том месте, которое выберем, в любой момент, который мы выберем", - пообещал он.

Темы: АфганистанвойнаСША
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