У центрі Кропивницького знайшли схрон зброї

СБУ виявила схрон зброї Кропивницькому, серед вилученого - протитанкові гранати, артилерійський снаряд та тисяча набоїв до автомата Калашникова.

Джерело: повідомлення Служби безпеки

Деталі: Відомство зазначає, що у центральній частині міста виявили тайник з бойовими засобами ураження. Цей схрон зі зброєю та боєприпасами був облаштований у приватному будинку, який знаходиться на одній з центральних вулиць міста.

Серед вилученого – реактивні протитанкові гранати та ящик набоїв до автомата Калашникова.

Дослівно: "Перевіряється інформація щодо можливого використання виявленого арсеналу для вчинення диверсій або терактів на території регіону. Встановлено, що тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів".

Більше деталей: Під час обшуку правоохоронці виявили 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, артилерійський снаряд, понад тисячу бойових набоїв калібру 5,45 мм. Вилучені засоби ураження вже направили на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.