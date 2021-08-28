В центре Кропивницкого нашли схрон оружия

СБУ обнаружила схрон оружия в Кропивницком, среди изъятого - противотанковые гранаты, артиллерийский снаряд и тысяча патронов к автомату Калашникова.

Источник: сообщение Службы безопасности

Детали: Ведомство отмечает, что в центральной части города обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Этот схрон с оружием и боеприпасами был организован в частном доме на одной из центральных улиц города.

Дословно: "Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона. Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений".

Больше деталей: Во время обыска правоохранители обнаружили 2 реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более тысячи боевых патронов калибра 5,45 мм. Указанные средства поражения уже направили на экспертизу.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.