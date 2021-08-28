"Праздники и после праздников": Ляшко объяснил, почему не сделали 10 млн прививок за лето

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 млн прививок против коронавируса за лето не сделали, как он обещал перед заходом на должность, из-за большого количества праздников в Украине.

Источник: Ляшко на встрече с журналистами по случаю 100 дней в должности

Прямая речь: "Когда я заходил на должность министра здравоохранения, обещал, что приоритетом будет вакцинация против Covid. Чтобы украинцы могли вакцинироваться, путешествовать и работать. Я в принципе это обещание выполнил(...)

Если бы не эти праздники и не украинское "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 млн до конца лета. Сейчас возможно будет (эта цифра - УП) с задержкой в ​​неделю. У нас 8,8 млн (8 802 596 прививок - УП), но мы понимаем, что впереди еще 4 дня, из них одна суббота - рабочая. И, пусть в сентябре, но 10 млн уколов будет. Вакцина есть".

Детали: В целом за все время прививочной кампании, с февраля по август, в Украине сделали чуть менее 9 млн прививок - это меньше, чем министр анонсировал за лето.

Впрочем, с июня в Украине действительно значительно возросло суточное количество вакцинаций.

Напомним:

Первую дозу прививки в Украине уже получили свыше 5,2 млн человек, вторую – 3,5 млн.

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