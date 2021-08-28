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"Праздники и после праздников": Ляшко объяснил, почему не сделали 10 млн прививок за лето

Суббота, 28 августа 2021, 14:56

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 10 млн прививок против коронавируса за лето не сделали, как он обещал перед заходом на должность, из-за большого количества праздников в Украине.

Источник: Ляшко на встрече с журналистами по случаю 100 дней в должности

Прямая речь: "Когда я заходил на должность министра здравоохранения, обещал, что приоритетом будет вакцинация против Covid. Чтобы украинцы могли вакцинироваться, путешествовать и работать. Я в принципе это обещание выполнил(...)

Если бы не эти праздники и не украинское "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 млн до конца лета. Сейчас возможно будет (эта цифра - УП) с задержкой в ​​неделю. У нас 8,8 млн (8 802 596 прививок - УП), но мы понимаем, что впереди еще 4 дня, из них одна суббота - рабочая. И, пусть в сентябре, но 10 млн уколов будет. Вакцина есть".

Детали: В целом за все время прививочной кампании, с февраля по август, в Украине сделали чуть менее 9 млн прививок - это меньше, чем министр анонсировал за лето.

Впрочем, с июня в Украине действительно значительно возросло суточное количество вакцинаций.

Напомним:

  • Первую дозу прививки в Украине уже получили свыше 5,2 млн человек, вторую – 3,5 млн.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Ольга Кириленко, УП
Темы: вакцинациякоронавирусЛяшко Виктор
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