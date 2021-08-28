Бойовики поранили трьох українських військових

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції українських захисників, поранивши трьох наших бійців.

Джерело: оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook

Деталі: Це сталося у суботу 28 серпня. В результаті обстрілу троє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

В ОТУ повідомляють, що українські підрозділи "надали адекватну відповідь" на обстріл російсько-окупаційних військ, що "змусило ворога припинити вогневу активність".

В цілому, українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про напад бойовиків повідомили представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо: 28 серпня російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру Авдіївки, Укрзалізниці довелося частково обмежити рух потягів.