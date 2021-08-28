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Боевики ранили трех украинских военных

Суббота, 28 августа 2021, 15:47
Боевики ранили трех украинских военных
Иллюстративное фото. Источник: ВСУ

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции украинских защитников, ранив трех наших бойцов.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook

Детали: Это произошло в субботу 28 августа. В результате обстрела трое военнослужащих получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

В ОТГ сообщают, что украинские подразделения "дали адекватный ответ" на обстрел российско-оккупационных войск, что "заставило врага прекратить огневую активность".

В целом, украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

О нападении боевиков сообщили представителям ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним: 28 августа российско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки, Укрзализныце пришлось частично ограничить движение поездов.

Украинская правда

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Темы: Донбассвойначрезвычайное происшествиеОРДЛО
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