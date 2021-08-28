Із Афганістану евакуювали всіх бажаючих українців - Єрмак

Україна евакуювала з Афганістану всіх своїх громадян, які заявили про бажання виїхати з цієї країни.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі журналістам в аеропорту "Бориспіль", передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова Єрмака: "На сьогоднішній день, ми можемо сказати, що всі українські громадяни, які виявили бажання виїхати з Афганістану, які зв'язалися з МЗС України, з нашими військовими, які були в Кабулі ... ми вже всіх евакуювали".

Деталі: При цьому глава ОП зазначив, що в Афганістані можуть залишатися українці, які хотіли б покинути країну, але не змогли зв'язатися з дипломатами.

"Безумовно, ми розуміємо, що є люди, які можуть ще залишатися в інших місцях Афганістану. У нас 24 години на добу працює гаряча лінія, ми на зв'язку. Я хочу вас запевнити в тому, що жодного нашого громадянина, який перебуває в біді, або який ризикує своїм життям, ми не залишимо, ми продовжимо використовувати всі наші можливості, всі наші дипломатичні контакти, тому - якщо хтось буде ще знайдений, то операція з евакуації наших громадян буде продовжена", - додав він.

Єрмак також подякував співробітникам Головного розвідувального управління (ГУР) Міноборони України та країн-партнерів, зокрема, США і Катар за сприяння в евакуації людей.

Крім того, за словами Єрмака, "серед людей, яких евакуювали з Афганістану, є журналісти передових ЗМІ (The Wall Street Journal), Global Mail, а також представники ООН і громадяни інших держав".

"Україна не залишає в біді не тільки своїх громадян, але й громадян інших держав", - сказав він.

Що передувало: У суботу, 28 серпня, до Києва прибудуть три борту з евакуйованими з Афганістану, перший з них уже приземлився.