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Кулеба пригрозив "зіпсувати життя" Поклонській, в РФ зібралися її захищати

Субота, 28 серпня 2021, 23:33
Кулеба пригрозив зіпсувати життя Поклонській, в РФ зібралися її захищати
ФОТО DAILYSTORM.RU

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна має можливість "зіпсувати життя" колишній прокурорці Криму Наталі Поклонській, яка може стати послом РФ у Кабо-Верде, якщо вона зберегла українське громадянство.

Джерело: Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24", голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін у Telegram

Пряма мова Кулеби: "Я це чув поки що на рівні припущень (про можливе призначення Поклонської послом – ред.). Треба перевірити, чи вона ще є громадянкою України. Якщо залишається, то тоді в нас є можливість зіпсувати їй життя. Якщо вона вже вийшла з громадянства України та є громадянкою Росії, то вони там можуть призначати кого завгодно і куди завгодно".

Деталі: Кулеба вважає історію з Поклонською "дуже красивою ілюстрацією долі зрадників".

"Якщо ви зрадите своїй державі, то держава, заради якої ви зрадили, в даному випадку Росія, вас просто використає і відправить в Кабо-Верде, при всій повазі до Кабо-Верде", — сказав він.

Разом з тим, глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що заяву Кулеби про намір Києва "зіпсувати життя" Поклонській "правильно б розглянути в ЄСПЛ".

"Подібна заява говорить про те, що міністр закордонних справ України на офіційному рівні підтвердив, що Київ у відношенні своїх же громадян готовий застосовувати заходи, притаманні тоталітарним режимам", – вважає Володін.

"А за Поклонську не хвилюйтеся. Вона громадянка Російської Федерації. Її права і свободи будуть захищені від усіх нападок. І від таких міністрів теж", – додав він.

Що передувало: 27 серпня росЗМІ з посиланням на джерела в російському парламенті повідомили, що колишній прокурор Криму і депутат Держдуми Наталія Поклонська стане послом Росії в африканській республіці Кабо-Верде, розташованій на островах Зеленого Мису в Атлантичному океані.

Станом на жовтень 2017 року Поклонська лишалася громадянкою України. 

"Українська правда" в Threads

Теми: Кулеба ДмитроКримРосія
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