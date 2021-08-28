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Кулеба пригрозил "испортить жизнь" Поклонской, в РФ собрались ее защищать

Суббота, 28 августа 2021, 23:33
Кулеба пригрозил испортить жизнь Поклонской, в РФ собрались ее защищать
ФОТО DAILYSTORM.RU

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина имеет возможность "испортить жизнь" бывшему прокурору Крыму Наталье Поклонской, которая может стать послом РФ в Кабо-Верде, если она сохранила украинское гражданство.

Источник: Кулеба в эфире телеканала "Украина 24", председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в Telegram

Прямая речь Кулебы: "Я это слышал пока на уровне предположений (о возможном назначении Поклонской послом – ред.). Надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. Если остается, то тогда у нас есть возможность испортить ей жизнь. Если она уже вышла из гражданства Украины и является гражданкой России, то они там могут назначать кого угодно и куда угодно".

Детали: Кулеба считает историю с Поклонской "очень красивой иллюстрацией судьбы предателей".

"Если вы измените своему государству, то государство, ради которого вы предали, в данном случае Россия, вас просто использует и отправит в Кабо-Верде, при всем уважении к Кабо-Верде", - сказал он.

Вместе с тем, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что заявление Кулебы о намерении Киева "испортить жизнь" Поклонской "правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ".

"Подобное заявление говорит о том, что министр иностранных дел Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам", - считает Володин.

"А за Поклонскую не беспокойтесь. Она гражданка Российской Федерации. Ее права и свободы будут защищены от всех нападок. И от таких министров тоже", - добавил он.

Что предшествовало: 27 августа росСМИ со ссылкой на источники в российском парламенте сообщили, что бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская станет послом России в африканской республике Кабо-Верде, расположенной на островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане.

По состоянию на октябрь 2017 года Поклонская оставалась гражданкой Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кулеба ДмитрийКрымРосcия
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