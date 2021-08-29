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Окупанти на Донбасі вдруге за тиждень обстріляли селище Травневе

Неділя, 29 серпня 2021, 00:28
Окупанти на Донбасі вдруге за тиждень обстріляли селище Травневе
Фото: штаб ООС

Російські найманці вдруге за тиждень обстріляли населений пункт Травневе у Донецькій області.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Українська сторона СЦКК вчергове зафіксувала грубе порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, які продовжують здійснювати обстріли населених пунктів.

Так, 28 серпня, у проміжок часу з 14.05 по 14.15, окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного гранатомета АГС.

Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський".

Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджено вікно, стіну, прибудинкова територія приватного домоволодіння по вулиці Центральна, будинок 4.

 

"Варто наголосити, що зазначена приватна територія вже вдруге протягом тижня зазнає обстрілів з боку російсько-окупаційних військ", – ідеться в повідомленні штабу ООС.

 

Що передувало: Окупаційні війська Росії 25 серпня обстріляли житловий сектор населеного пункту Травневе, що у Донецькій області.

Українська правда

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Теми: ООСОРДЛОДонбас
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