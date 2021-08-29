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Оккупанты на Донбассе второй раз за неделю обстреляли поселок Травневе

Воскресенье, 29 августа 2021, 00:28
Оккупанты на Донбассе второй раз за неделю обстреляли поселок Травневе
Фото: штаб ООС

Российские наемники второй раз за неделю обстреляли населенный пункт Травневе в Донецкой области.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Украинская сторона СЦКК очередной раз зафиксировала грубое нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, которые продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов.

Так, 28 августа, в промежуток времени с 14.05 по 14.15, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического гранатомета АГС.

Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский".

Детали: В результате обстрела повреждены окно, стена, придомовая территория частного домовладения по улице Центральная, дом 4.

 

"Стоит отметить, что указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении штаба ООС.

 

Что предшествовало: Оккупационные войска России 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе, что в Донецкой области.

Украинская правда

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Темы: ООСОРДЛОДонбасс
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