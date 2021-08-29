Оккупанты на Донбассе второй раз за неделю обстреляли поселок Травневе

Российские наемники второй раз за неделю обстреляли населенный пункт Травневе в Донецкой области.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Украинская сторона СЦКК очередной раз зафиксировала грубое нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, которые продолжают осуществлять обстрелы населенных пунктов.

Так, 28 августа, в промежуток времени с 14.05 по 14.15, оккупанты обстреляли населенный пункт Травневе с применением автоматического гранатомета АГС.

Огонь велся с временно оккупированного населенного пункта Гольмовский".

Детали: В результате обстрела повреждены окно, стена, придомовая территория частного домовладения по улице Центральная, дом 4.

"Стоит отметить, что указанная частная территория уже второй раз в течение недели подвергается обстрелам со стороны российско-оккупационных войск", – говорится в сообщении штаба ООС.

Что предшествовало: Оккупационные войска России 25 августа обстреляли жилой сектор населенного пункта Травневе, что в Донецкой области.