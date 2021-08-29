Британія припинила евакуацію цивільних з Кабула

Останній літак евакуаційного рейсу Великобританії для мирних жителів покинув Кабул.

Джерело: ВВС із посиланням на Міністерство оборони Великобританії, посол Великої Британії в Афганістані сер Лорі Брістоу у twitter

Деталі: Подальші рейси, які вилітають з Кабулу, матимуть на борту дипломатичний та військовий персонал Великобританії.

З 14 серпня Великобританія евакуювала понад 15 000 людей.

Міністерство оборони повідомило, що ця кількість включає понад 2100 дітей.

Начальник штабу оборони сказав, що сотні афганців, які мають право приїхати до Великобританії, залишаються в Афганістані.

Тим часом міністр оборони Бен Уоллес звернувся до військовослужбовців, які повернулися з Афганістану і заявив, що "Велика Британія має пишатися тим, що ви (військовослужбовці – ред.) зробили".

"Кожен з вас (продемонстрував – ред.) найвищий рівень професіоналізму та мужності. Ви допомогли тисячам людей досягти кращого майбутнього і безпеки. Дякую", – написав він у twitter.

Масові авіаперевезення здійснюються з тих пір, як таліби взяли під контроль столицю.

Що передувало: Субота 28 серпня стала останнім днем, коли Британія здійснює евакуацію цивільних осіб з Кабула, попри те, що забрати потрібно було б ще сотні людей.

Передісорія: 27 серпня про завершення місії оголосила Франція, з аеропорту Кабула вилетіли у тому числі її останні військові. Закінчила свою місію і Німеччина, перші літаки з військовими вже прибули додому. Перед тим завершили місію Польща, Данія, Бельгія.

Нагадаємо: 26 серпня біля воріт аеропорту терорист-смертник влаштував теракт, внаслідок якого загинули щонайменш 170 людей, у тому числі 13 військових США, двоє громадян Британії та дитина одного з громадян Британії. За неофіційними даними, кількість жертв досягла 200.

США заявили, що вже завдали у відповідь удару по керівнику терористичної організації ІДІЛ-Х, афганської гілки "Ісламської держави", яку вважають відповідальною за атаку.