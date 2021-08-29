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Британия прекратила эвакуацию гражданских из Кабула

Воскресенье, 29 августа 2021, 04:56
Фото: Al Jazeera

Последний самолет эвакуационного рейса Великобритании для мирных жителей покинул Кабул.

Источник: ВВС со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, посол Великобритании в Афганистане августа Лори Бристоу в twitter

Детали: Дальнейшие рейсы, вылетающие из Кабула, будут иметь на борту дипломатический и военный персонал Великобритании.

С 14 августа Великобритания эвакуировали более 15 000 человек.

Министерство обороны сообщило, что это количество включает более 2 100 детей.

Начальник штаба обороны сказал, что сотни афганцев, имеющих право приехать в Великобританию, остаются в Афганистане.

Между тем министр обороны Бен Уоллес обратился к военнослужащим, вернувшимся из Афганистана, и заявил, что "Великобритания должна гордиться тем, что вы (военнослужащие – ред.) сделали".

"Каждый из вас (показал – ред.) высокий уровень профессионализма и мужества. Вы помогли тысячам людей достичь лучшего будущего и безопасности. Спасибо", – написал он в twitter.

Массовые авиаперевозки осуществляются с тех пор, как талибы взяли под контроль столицу.

Что предшествовало: Суббота 28 августа стала последним днем, когда Британия осуществляет эвакуацию гражданских лиц из Кабула, несмотря на то, что забрать нужно было бы еще сотни людей.

Предыстория: 27 августа о завершении миссии объявила Франция, из аэропорта Кабула вылетели в том числе её последние военные. Закончила свою миссию и Германия, первые самолеты с военными уже прибыли домой. Перед тем завершили миссию Польша, Дания, Бельгия.

Напомним: 26 августа у ворот аэропорта террорист-смертник устроил теракт, в результате которого погибли как минимум 170 человек, в том числе 13 военных США, двое граждан Британии и ребенок одного из граждан Британии. По неофициальным данным, число жертв достигло 200.

США заявили, что уже нанесли ответный удар по руководителю террористической организации и деловые-Х, афганской ветви "Исламского государства", которую считают ответственной за атаку.

Темы: БританияАфганистанавиа
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