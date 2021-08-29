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Коронавирус: 1,9 тысячи заражений в день, больше всего – в Киеве

Воскресенье, 29 августа 2021, 08:18

В субботу, 28 августа, в Украине зафиксировали 1,9 тыс. новых случаев Covid-19, болезнь унесла жизни 34 зараженных.

Источник: данные Минздрава

Детали: Из 1906 новых больных 134 - дети. Также заболели 40 медработников.

За минувшие сутки были госпитализированы 772 человека, летальных случаев – 34.

В то же время выздоровели 685 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.

За все время пандемии в стране от коронавируса умерли 53720 украинцев.

 

Напомним:

  • 27 августа в Украине было обнаружено почти 2,1 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, 54 человека умерли от Covid.
  • 26 августа в мире диагностировали более 543 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании, также по суточной смертности лидируют Мексика и Россия.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: коронавирусКиевэпидемия
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